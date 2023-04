6-latek udusił się kurtką. Lekarze tydzień walczyli o jego życie

- Około godziny 13.00 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu, do którego miało dojść na terenie jednej z posesji w gminie Żytno. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas którego ucierpiał 6-letni chłopiec, mieszkaniec tej posesji – powiedziała Aneta Sobieraj, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w rozmowie z portalem ddbelchatow.pl 29 marca.