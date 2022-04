56 osób próbowało się dostać nielegalnie do Polski z Białorusi

Trwa budowa zapory na granicy

Od 2 marca do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Poprzednie rozporządzenie obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r., a od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.