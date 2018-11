500 plus: bezrobotni nie dostaną pieniędzy? PO proponuje zmiany

500 plus: pieniądze dostaną tylko pracujący? Platforma Obywatelska proponuje duże zmiany w programie.

500 plus: świadczenia tylko dla pracujących

Platforma Obywatelska dąży do zmiany kryteriów na podstawia których przyznawane są pieniądze z programu Rodzina 500 plus. Partia chce, żeby świadczenia nie były przyznawane osobom bezrobotnym. Rzecznik PO Jan Grabiec w swojej wypowiedzieli oznajmił, że w następnej kadencji sejmu Platforma Obywatelska zmierza zająć się problemem dotyczącym przyznawania pieniędzy. Świadczenia na zasadzie „czy się stoi, czy się leży 500 plus się należy” doprowadzają do dysfunkcyjnej sytuacji. Szczególnie, jeżeli rodzice nie pracują, a świadczenia socjalne stanowią ich podstawowe źródło utrzymania. W ocenie rzecznika PO program powinien zostać rozszerzony i obejmować także rodziny posiadające jedno dziecko.