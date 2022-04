50 tysięcy złotych dla Magdaleny Ogórek. Jak były mąż gwiazdy TVP miał wyprowadzać pieniądze ze szkoły

Piotr M. pytany, czy przyznał się do stawianych zarzutów, odpisał: "W nawiązaniu do przesłanych pytań uprzejmie wskazuję, że nie przyznałem się do stawianych zarzutów. Nie przywłaszczyłem jakiejkolwiek kwoty. Cały akt oskarżenia to dla mnie absurd. Dla uczelni poświeciłem całe lata mojego życia, zdrowia, a i relacji rodzinnych. Liczę na to, że proces pokaże prawdę o całym zdarzeniu.