Kradzież, oszustwo, porwanie. Przestępcza przeszłość twórcy Gromdy

Kilka godzin później do Grabowskiego zadzwoniła ciotka, że ktoś rozwala mu dom. Okazało się, że to policyjni antyterroryści odbili zakładnika i zatrzymali bandytów. Sąd w Radomiu nie miał wątpliwości co do winy Grabowskiego. "Grabowski wiedział, czym zajmuje się Albert W. i akceptował to. (...) To dzięki pomocnictwu Grabowskiego sprawcy posiadali swobodne i pewne warunki do porwania człowieka. I Grabowski musiał mieć tego świadomość" - czytamy w uzasadnieniu.