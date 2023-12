-50 stopni Celsjusza w Rosji. A Moskwa sparaliżowana śniegiem

Według regionalnych stacji pogodowych w Republice Sacha (Jakucja), w północno-wschodniej części Syberii, jednym z najzimniejszych obszarów świata, w pierwszych dniach grudnia temperatury dochodziły do niewyobrażalnej granicy minus 50 stopni Celsjusza. To dla mieszkańców tych rozległych obszarów chłodu takie wskazania na termometrach to nie pierwszyzna, ale ostatnio pogoda rozpieszczała.