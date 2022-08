50-latkowie wiedzą najlepiej. Wyniki sondażu dla WP w sprawie unijnych funduszy

Polacy wiedzą, że czekamy na ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, ale z ich otrzymaniem mamy kłopoty z powodu kontrowersji i zastrzeżeń unijnych urzędników na temat praworządności w kraju rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem mniej wiadomo jest o środkach, które do roku 2027 dostaniemy z unijnej kasy w ramach budżetu spójności. Te pieniądze wynegocjowaliśmy pod koniec 2021 roku. One z całą pewnością dotrą do nas, bo należą nam się w związku z naszymi dochodami w porównaniu z innymi krajami unijnymi.