Historyczne odkrycie w Portugalii. W jednym z ogródków odnaleziono szkielet dinozaura

Do niecodziennego odkrycia doszło w jednym z prywatnych ogródków w Portugalii. Archeolodzy odnaleźli tam największy szkielet dinozaura na Starym Kontynencie, a jego wiek szacuje się nawet na 150 milionów lat. Co ciekawe, kilka dni wcześniej susza odsłoniła ślady dinozaurów w Teksasie, co tylko potwierdza, jak wiele sekretów skrywa jeszcze Ziemia.