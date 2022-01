5-latka w ciąży. Została najmłodszą matką w historii

Kiedy wczesną wiosną wspomnianego 1939 roku mieszkający we wsi Ticrapo blisko granicy z Chile rodzice pięcioletniej Liny zauważyli, że dziecko ma powiększony brzuszek, obawiali się, że przyczyną może być guz. Tiburelo i Victoria Medinowie zawieźli dziewczynkę aż do oddalonej o ponad 400 kilometrów stolicy kraju, Limy, by mógł ją obejrzeć lekarz. Diagnoza była szokująca – okazało się, że Lina jest w ciąży. 14 maja 1939 roku dokonano cięcia cesarskiego, umożliwiając ważącemu 2,7 kilograma Gerardo przyjście na świat.