45 dni różnicy. Porównanie obnaża PiS. "To jest sukces?"

"Porozumienie zbożowe z Ukrainą to wygrana ukraińskich oligarchów. Oni nadal będą mogli bezcłowo wysyłać zboże i inne towary do państw UE zajmując nasze dotychczasowe rynki. Ich zboże trafi do naszych portów zajmując miejsce naszego. Czy to sukces? Kiedy w końcu będzie cło??" - zapytał Kołodziejczak.