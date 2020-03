43-latka zamordowana we własnym domu. Córka ciężko ranna

W miejscowości Brzydowo w woj. Warmińsko-Mazurskim doszło do brutalnego morderstwa. 28-latek wtargnął do jednego z domów i zaatakował młotkiem i nożem 43-letnią kobietę. Poważne obrażenia odniosła także jej córka, którą przetransportowano do szpitala.

Warmińsko-Mazurskie. 43-letnia kobieta został brutalnie zamordowana we własnym domu (East News)

Kobieta zginęła w piątek około godz. 7 rano. 28-letni sprawca tragedii przyszedł pod dom ofiary mieszkającej w Brzydowie (gm. Ostróda), po czym został wpuszczony do środka. Następnie zaatakował ją przy pomocy młotka i zadał kilka ciosów nożem.

Ratownicy medyczni po przyjechaniu na miejsce stwierdzili zgon 43-latki.

Poszkodowana w ataku została także córka kobiety. 20-latka została ugodzona nożem w klatkę piersiową i udo. Przewieziono ją do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sprawca morderstwa po dokonaniu zbrodni uciekł, jednak funkcjonariuszom policji szybko udało się go zatrzymać.

- Po policyjnym pościgu został zatrzymany i przewieziony do komendy policji w Ostródzie, gdzie będą prowadzone z nim dalsze czynności – powiedziała w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" Anna Baliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Według relacji mieszkańców Brzydowa mężczyzna mógł zabić kobietę z powodu zawodu miłosnego. 28-latek miał być rzekomo byłym chłopakiem rannej 20-latki.