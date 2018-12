37. rocznica stanu wojennego. Emocjonalne przemówienie Andrzeja Dudy

- Wierzę głęboko, że Polska nigdy nie zapomni o ofierze, w tym w szczególności o ofierze życia tych, którzy wtedy polegli. Cześć ich pamięci - powiedział prezydent Andrzej Duda w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Prezydent podkreślił też, że tamte czasy to "trudny marsz do wolności", który "skończył się zwycięstwem roku 89, pierwszych wolnych wyborów do Senatu RP, i później dalej przemianami demokratycznymi, dzięki którym dziś mamy Polskę wolną, suwerenną, prawdziwie niepodległą, która jest naszym wielkim skarbem i w której - także dzięki tamtej ofierze - możemy się radować wolnością, swobodą i demokracją".

Jak dodał, "to jest to, co zawdzięczamy tamtym ludziom w tamtych chwilach". - I wierzę w to głęboko, że Polska nigdy nie zapomni o ich ofierze w tym w szczególności o ofierze życia tych, którzy wtedy polegli - cześć ich pamięci - podkreślił Andrzej Duda.