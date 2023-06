30 tys. zł to za mało? Sędziowie TK Julii Przyłębskiej dostaną dodatkowe wynagrodzenie

Sędziowie m.in. Trybunału Konstytucyjnego do swojej stałej pensji wynoszącej ok. 30 tys. złotych, otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. Stanie się to za sprawą nowelizacji ustaw budżetowej i okołobudżetowej na 2023 r., którą przyjął w piątek rząd. - Wszystkie kategorie osób wykonujących zadania na rzecz państwa traktujemy w sposób podobny - tłumaczy minister Rzeczkowska.