30 martwych żółwi w Japonii. "Niektóre dźgnięto nożem"

Według serwis informacyjnego Mainichi co najmniej jedna osoba przyznała się do zranienia zwierząt, by usunąć je z sieci rybackich. - Rozplątałem niektóre (żółwie - red.) i wypuściłem do morza, ale nie mogłem uwolnić tych ciężkich, więc dźgnąłem je, aby się ich pozbyć - powiedział anonimowy rybak cytowany przez Mainichi.