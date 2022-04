30 lat więzienia za zamordowanie klientów, którzy przyszli po usługę seksualną. "Dla kilku dolców"

New York Post rozmawiał ze starszą siostrą skazanej. Sally Barini nazwała werdykt "trochę surowym". - Ofiary same się zaangażowały. Nie byli świętymi. Poszli z nią. Chcieli się bawić, ćpać i uprawiać z nią seks. To nie było tak, że przykładała komuś pistolet do głowy i zmuszała go, by poszli z nią - oceniła siostra.