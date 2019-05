3 maja – które sklepy będą jutro otwarte? Czy 3. maja obowiązuje zakaz handlu?

3 maja to jeden z 13 dni wolnych od pracy. W święto Konstytucji 3 maja obowiązuje zakaz handlu. Już jutro wszystkie supermarkety będą zamknięte, a zakupy zrobimy tylko w nielicznych sklepach.

3 maja – zakaz handlu

3 maja to święto narodowe. Tego dnia obchodzona jest rocznica podpisania pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji. 3 maja to również jeden z 13 dni wolnych od pracy, do których zalicza się również: