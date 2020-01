28. finał WOŚP. Prezydent Gdańska będzie miała ochronę. Impreza pod ścisłą kontrolą

Pani prezydent będzie towarzyszyła ochrona osobista. Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnęliśmy przetarg na kolejny rok takiej właśnie ochrony. W związku z tym, że właściwie co chwilę pojawiają się także groźby pod adresem pani prezydent Dulkiewicz. Wszystkie te groźby oczywiście są zgłaszane na policję i dalej postępowania się toczą. Natomiast była potrzeba, żeby ochrona towarzyszyła właśnie pani prezydent Dulkiewicz przez najbliższe miesiące. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych, ale także oczywiście podczas tego najbliższego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A jeśli chodzi o ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy tych funkcjonariuszy będzie więcej, niż to ma miejsce tak na co dzień czy nie? Ja rozumiem pana pytanie i ciekawość związaną właśnie z tym w jaki sposób będzie ochraniana pani prezydent Dulkiewicz. Ale, żeby ta ochrona była skuteczna, żeby ona była sensowna, to przecież nie możemy odkryć wszystkich kart. I powiedzieć, w którym miejscu, w jakiej liczbie będą towarzyszyli zarówno ochroniarze. Czy też funkcjonariusze policji, ale mogą być państwo wszyscy pewni, że będzie bezpiecznie. Zarówno podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale także podczas na przykład osobistej kwesty pani prezydent. Bo Aleksandrę Dulkiewicz będzie można spotkać na ulicach śródmieścia Gdańska. Także w niedzielę wrzucić do puszki, pewnie zrobić sobie też zdjęcie, chwilę porozmawiać. A jeśli chodzi o wielki finał i światełko do nieba, jak to będzie wyglądało? Czy pani prezydent będzie przemawiać na scenie? Oczywiście po godzinie 19:45 to jest ten główny moment, na który zapewne wszyscy czekają. Światełko do nieba, które również w tym roku po raz pierwszy z Gdańska będzie się rozpoczynało. To wszystko będzie poprzedzone także wystąpieniem pani prezydent, a także innych osób. W tym pani Magdalena Adamowicz, więc tak będzie wyglądał właśnie ten finał. Dołożycie wszelkich starań, aby było bezpiecznie wtedy? Podczas światełka? Oczywiście, że tak. Musi być bezpiecznie. Po pierwsze z jednej strony zabezpieczona sama scena i okolice Europejskiego Centrum Solidarności. Jest to impreza masowa, żeby wejść pod scenę, trzeba będzie przejść przez bramki. Tak jak na różnych innych koncertach. No, a jeśli chodzi o sam finał, o samo światełko do nieba, to oczywiście będzie odpowiednio zabezpieczone. Natomiast, proszę mnie zwolnić ze szczegółów. Tak, finał będzie zabezpieczony. Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Co to oznacza konkretnie? Czy będzie jakaś ochrona czy policja się zaangażuje w te działania? Wydarzenie będzie ochraniała firma ochroniarska koncesjonowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpracujemy ze służbami. Otrzymaliśmy pozytywne opinie od wszystkich służb takich jak policja, straż pożarna, czy pogotowie. Na podstawie której otrzymaliśmy decyzję o możliwości organizacji wydarzenia i koncertu. A jeśli chodzi o pani doświadczenie i lata poprzednie. Jak to było? Czy w tym roku będzie więcej funkcjonariuszy ochrony, niż na przykład w zeszłym roku czy nie? Zarówno siły służb i środków ochrony zostaną dostosowane proporcjonalnie do potrzeb wydarzenia. Czyli możemy się spodziewać, że na przykład na koncercie i, no tym finale tak naprawdę. Czyli w światełku do nieba będzie więcej funkcjonariuszy na przykład niż w latach ubiegłych? Wydarzenie jest zaplanowane na większą ilość uczestników, to będzie duży koncert. Mamy kilkunastu wykonawców. O 19:30 będzie specjalny fragment koncertu. Wspomnienie pana prezydenta Adamowicza zakończone tradycyjnym światełkiem do nieba. I w związku z tym spodziewamy się też większej ilości osób. A środki ochrony dostosujemy do ilości zgłoszonych osób.