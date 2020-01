WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wojciech smarzowski + 2 wośpolga tokarczuk oprac. Krystian Winogrodzki 2 godziny temu 28. Finał WOŚP 2020. Medal Tokarczuk i auto Smarzowskiego wśród najpopularniejszych aukcji Trwają charytatywne aukcje WOŚP. Jedną z bardziej popularnych jest pozłacana replika Medalu Noblowskiego Olgi Tokarczuk. Aktualnie cena to... Rozwiń Dzień dobry z tej strony Karolina … Rozwiń Transkrypcja: Dzień dobry z tej strony Karolina Kołodziej Wirtualna Polska Znajdujemy się na 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wielka orkiestr Gra po raz 28 Tą Jurka Owsiaka są przeprowadzane Przeprowadzone Akcje jedną z takich aut jednostajnym na W przedmiotów jest Replika medalu Nobla Olgi Tokarczuk właśnie Nasza polska Noblistka przekazała te Ten medal Świątecznej pomocy ze mną Pani Paulina która opowie nieco więcej na Tego medalu Czy może pani pokazać jak on w Tego zaczniemy że pokażę jak to Wygląda Pozłacana Srebrna replika Tczew I pani Olga przekazał ją właśnie na WOŚP aktualnie Cena to Wciąż rośnie bo jest o 1 zł To w ogóle na oknach Allegro Także serdecznie zachęcam do odwiedzania Licytacje i ponieważ Kilkanaście 100 000 odsłon Wielu licytujących No i generalnie wartość mi się Symboliczne To faktycznie jedyny taki Nobel którego może dostać To jeszcze cieszy się największą popularnością jeśli chodzi o aukcje w Podziel to na dwie kategorie na te przedmiotowe Tak chorują auta mamy auto Radosnego Land Rovera AGD Kwoty WOŚP Mamy auto A z drugiej strony mamy pana Spotkania Kolację zaproszenia na Czy na do teatru z Spektakl Także mamy wiele Która Już rekord jeśli chodzi o aukcje WOŚP bo z tego co pamiętam najbardziej taką po Akcją była Aukcja związana z samochodem braci Collins słynny rolls-royce poszedł chyba ponad 200 Złotych prawda Tak rok temu łeb w łeb Kwiat była właśnie aukcja rolls-royce od braci Collins i Master Drugą taką ofertą był dzień z Robertem W tym roku jest Byliśmy Kwoty Złotych Jedną aut Natomiast aktualnie Land Rover Także aukcje trwają do końca Wydaje mi się że Niestety jakby nie chcę zapeszać natomiast Mamy nadzieję Mam nadzieję że ten lek Dziękujemy za rozmowę My wciąż tutaj gramy razem z wielką orkiestrę Świątecznej Pomocy Znajdujemy się w centrum prasowym w Warszawie Z na placu teatralnym Tak jak mówiłam odbywają się aukcje odbywają się akcje WOŚP Tradycyjnie o godzinie 20:00 Oczywiście będzie światełko do nieba I wielkie koncertowanie nie tylko w Warszawie i nie tylko w Polsce ale na całym