274 tysiące bezdomnych w Wielkiej Brytanii. Będzie jeszcze gorzej

- W pokoju głównym utrudnieniem jest brak miejsca. Żeby dzieci mogły jeść, muszą siedzieć na łóżkach. Wszystko jest w pudełkach. Nauka szkolna też jest wyzwaniem. Wiele prac domowych wymaga internetu, a nie ma tutaj wifi. Skontaktowałem się ze szkołą i opowiedziałem im o naszej sytuacji, bo nie chciałem, by dzieci wpadły w kłopoty. Wszystko jest wyzwaniem. Czasami trzeba czekać do godziny 11, żeby przygotować śniadanie, bo jest tak wiele osób stojących w kolejce, które też chcą skorzystać z udogodnień - mówi Tomasz. - Przed świętami powiedziałem dzieciom, że święty Mikołaj będzie w stanie je znaleźć. Staram się coś zrobić, postawiłem małą choinkę na półce i świąteczne lampki w oknie. Chcę spróbować uczynić to miejsce tak normalnym, jak to możliwe, ale to wszystko jest tak stresujące i przygnębiające... - dodaje.