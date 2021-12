Padła 200-letnia twierdza. "Boris Johnson jest skończony"

Jeden z posłów Partii Konserwatywnej miał powiedzieć brytyjskiemu dziennikowi "Daily Mail" o Johnsonie, że "jest skończony". "To tylko kwestia tego, kiedy. Prawdopodobnie zrobią z nim dokładnie to samo, co on zrobił z Theresą (przyp. red. Theresa May, była brytyjska premier. Poprzedniczka Johnsona)" - dodał konserwatysta.