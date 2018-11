25–letni funkcjonariusz SOP wozi premiera. „Doświadczenie zdobywał w firmie transportowej”

Jak ustaliła Wirtualna Polska, jednym z kierowców w kolumnie rządowej premiera Mateusza Morawieckiego jest 25-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa Maciej B. Na swoim koncie nie ma doświadczenia w wożeniu VIP-ów, a szlify jako kierowca zdobywał... w rodzinnej firmie transportowej.

Wydawałoby się, że wpadka z udziałem kolumny rządowej wicepremier Beaty Szydło, będzie ostatnią w Służbie Ochronie Państwa. Na to się jednak nie zanosi. Przypomnijmy, że pod koniec października w Imielinie na Śląsku doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Jedno z aut rządowych uderzyło w tył pojazdu z Szydło w środku, na szczęście nic nikomu się nie stało. Sprawcą kolizji okazał się być funkcjonariusz SOP, który miał ledwie dwa lata służby. Według TVN24, nie woził VIP-ów, a tylko szefów Służby.

Z kolei, jak ujawniła „Rzeczpospolita”, 26-letni kierowca Służby Ochrony Państwa, który spowodował kolizję w Imielinie zanim trafił do rządowej ochrony był kierowcą w firmie kurierskiej. Przez pięć lat rozwoził paczki. Miał zasiąść za kierownicą w kolumnie rządowej Beaty Szydło z prozaicznego powodu: braku kierowców dla VIP-ów.

Tymczasem, według ustaleń Wirtualnej Polski, podobna sytuacja ma miejsce w kolumnie rządowej premiera Mateusza Morawieckiego. – Od niedawna kierowcą szefa rządu jest Maciej B., funkcjonariusz SOP. Ma 25 lat. Nie woził wcześniej VIP-ów ani zagranicznych delegacji. Jeździł za to, podobnie jak kierowca od Szydło, z jednym z wicekomendantów SOP. Miała to być wystarczająca rekomendacja. Doświadczenie miał zdobywać w rodzinnej firmie transportowej, ma prawo kategorii C – mówi nam nasz informator.