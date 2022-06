25 osób z poparzonymi stopami. Zaskakujący finał imprezy integracyjnej w Szwajcarii

Spacer po rozżarzonych węglach, zwany również chodzeniem po ogniu, cieszy się za granicą sporą popularnością na imprezach integracyjnych, charytatywnych czy na kursach motywacyjnych. W niektórych częściach świata ma charakter testu lub rytuału przejścia. Wymaga on jednak odpowiedniego przygotowania. Trasa do pokonania podczas feralnej imprezy wynosiła kilka metrów. Uczestnicy poczuli ból już po jej przejściu. Na razie nie wiadomo, dlaczego aż tyle osób doznało obrażeń. Być może był to problem z ułożeniem węgli, a może nieodpowiedni sposób poruszania się po nich. Sprawa jest w toku.