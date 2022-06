Potrzebował insuliny, trafił do więzienia. Historia pana Leszka z Gliwic

Jeden z internautów anonimowo poinformował, że w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, tuż obok komisariatu policji mieszka pan Leszek. Jego domem jest zielony van, zaparkowany na dzikim parkingu. Mężczyzna nie należy do najmłodszych, ma już 60 lat, a do tego cukrzycę i problemy z chodzeniem. Mimo trudnej sytuacji jakoś sobie na co dzień radzi, ale skradziono mu bardzo ważny plecak - była w nim insulina. Los pana Leszka poruszył internautów, którzy zgłosili się z pomocą - zorganizowali nie tylko insulinę, ale też żywność długoterminową, środki higieniczne, koce i inne potrzebne artykuły. Nie brakowało też wskazówek mówiących o tym, gdzie mężczyzna może znaleźć pomoc.