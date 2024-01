25 lat więzienia. Sąd nie miał litości dla matki, która zabiła niemowlę

Dziadkowie i stryj przyjechali do mieszkania na Wilanowie. Nie mogli się do niego dostać, bo drzwi były zamknięte. Jednak udało im się skontaktować 9-latkiem, który miał zrzucić klucze przez balkon. W tym czasie na miejsce przyjechała policja, która razem z rodziną małżeństwa M. weszła do mieszkania. W środku były tylko dzieci.