"Dramatyczna sprawa". Lawina pytań po tragedii w Warszawie

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, przed śmiercią niemowlaka pomiędzy 32-letnią Magdaleną i jej mężem Tomaszem miało dojść do kłótni. Podczas niej mężczyzna wyszedł z mieszkania. W nocy mama Tomasza - a babcia chłopców - otrzymała SMS-a, że Magdalena "chce ich pozabijać". Babcia natychmiast skontaktowała się z drugim synem i razem z nim pojechała do mieszkania przy al. Wilanowskiej. Nie mogli dostać się do środka. Okazało się jednak, że ranny 9-latek był w stanie zrzucić im klucze przez balkon. Wtedy na miejsce dojechała policja, która razem z rodziną dokonała makabrycznego odkrycia.