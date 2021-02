240 mln zł dla Tadeusza Rydzyka. Piotr Zgorzelski komentuje

Tadeusz Rydzyk na swoją działalność otrzymał od państwa już 240 mln złotych. Co na to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska)? - Nie dziwi to. PiS swoją potęgę zbudował na dwóch filarach. Pierwszy to telewizja, drugi - sojusz tronu z ołtarzem. Najgorzej na tym wyjdzie Kościół, który został cynicznie przez Jarosława Kaczyńskiego zapisany do PiS-u. PiS odejdzie, a Kościół z tą łatką zostanie - komentował w programie "Tłit". Na szczęście są jeszcze przytomni kapłani, którzy nie tolerują polityki ani w Kościele, ani w przestrzeni wspólnoty katolickiej - dodał Zgorzelski.

