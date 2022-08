"24 tysiące przyjaciół Ukrainy". Wyjątkowa akcja z okazji Dnia Niepodległości

"Regularne darowizny pozwolą ministerstwu zdrowia Ukrainy zaplanować zakupy, które wesprą pracę ukraińskich lekarzy i ocalą więcej ludzi. W ciągu ponad trzech miesięcy zakupiono już 35 respiratorów, 22 aparaty RTG z ramieniem C, 83 aparaty do znieczulenia, dziewięć stołów operacyjnych, pięć aparatów ALV dla dzieci i 57 ambulansów typu C" - czytamy na stronie zbiórki.