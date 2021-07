20 mld zł na czołgi? "Kaczyński próbuje przykryć powrót Tuska"

Jarosław Kaczyński ogłosił wielkie zakupy od USA. Polska na czołgi ma wydać 20 mld zł. Do tego tematu w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się Radosław Sikorski. - Jako militarysta i były minister obrony narodowej (...) powinienem się cieszyć - przekazał rozmówca Mateusza Ratajczaka. - Kaczyński w tej chwili potrzebuje wielu wrzutek, aby przykryć powrót Donalda Tuska - stwierdził polityk. Radosław Sikorski przekazał również, że ma pewne wątpliwości jeśli chodzi o zakup czołgów przez Polskę. - Europa się rozbroiła. To jest fakt. Niemcy mają jakieś 250 leopardów (czołgi niemieckie - przyp. red.), Francuzi coś 240, Brytyjczycy 200. My mamy z daru niemieckiego mniej więcej tyle leopardów, co sami Niemcy sobie zostawili. Mamy do tego około 700 sztuk sowieckich czołgów. Rosja ma 13 tysięcy czołgów. Nawet jak połowa z nich nie działa, to i tak ma gigantyczną przewagę - powiedział były szef MSZ. - Ja chciałbym wiedzieć od zwolenników PiS-u, czy naprawdę głosując na PiS, spodziewali się, że naczelnik wyśle ich na wojnę jednocześnie z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi. I to na wojnę o pietruszkę - powiedział Radosław Sikorski, odnosząc się do tematu braku ambasadora USA w Polsce.