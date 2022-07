20-letni ochotnik z Francji zginął w Ukrainie. Co na to Macron?

Chociaż Francja pod wodzą Emmanuela Macrona wsparła Ukrainę w walce z okupantem, to równocześnie jej prezydent w ostatnich tygodniach wielokrotnie telefonował do Władimira Putina i próbował przekonywać go do zakończenia wojny. Dyplomatyczne zabiegi Macrona nie dały jak dotąd żadnych rezultatów.