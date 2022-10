20-latka nie miała żadnych szans. Zginęła pod kołami pociągu

Jak informowaliśmy, z powodu opóźnień pasażerowie nie mogli dojechać do pracy. "Pociąg z 5.22 odjechał z opóźnieniem 20 minut", "Pociąg do Zachodniej też chyba nie przyjedzie i nie ma żadnego info o tym", "Komunikacji zastępczej nie uświadczyłam, choć cierpliwie czekałam na wskazanym przystanku" "Udało się dostać do Zielonki i stamtąd ruszyć, choć chaos był niebywały", "Są duże opóźnienia do 40 min i pociągi jeżdżą z pominięciem stacji Kobyłka i Kobyłka-Ossów" - to tylko niektóre z wpisów, które pojawiły się na lokalnych grupach mieszkańców podwarszawskich miejscowości.