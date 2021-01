20 lat Platformy Obywatelskiej. Suski: życzę Polakom, by PO przestała istnieć

20 lat PO. Marek Suski wspomina. "Szansa dla Polski"

- Była nadzieja, że powstają dwie partie, które mają na celu wprowadzenie ładu w Polsce. My, jako PiS, wprowadzaliśmy to, co mamy w nazwie. Ta sprawiedliwość jest nawet ważniejsza, niż samo prawo. Wydawało nam się, że PO będzie miała podobne ideały - mówił Marek Suski.

- Proszę spojrzeć na prezesa Kaczyńskiego. On nie wycina ludzi, on ich przyciąga. On chce mądrych ludzi w ugrupowaniu, by pomagali budować silną Polskę - zaznaczył Marek Suski.