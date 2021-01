Marek Suski zhakowany na Twitterze. "Sprawa jest wyjaśniana"

Na profilu Marka Suskiego na Twitterze pojawił się nietypowy tweet. Umieszczone zostały zdjęcia działaczki Porozumienia w bieliźnie. "Będę wykorzystywał wszystkie moje polityczne możliwości i zwracał się osobiście do Jarosława Kaczyńskiego, żeby ona już nigdy nie pojawiła się na polskiej scenie politycznej" - brzmi początek wiadomości, która została umieszczona na profilu polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Suski utracił konto w mediach społecznościowych

Dalej czytamy m.in., że "takie wulgarne zachowanie osoby publicznej jest niedopuszczalne". Suski miał otrzymywać zdjęcia o charakterze intymnym. "Wielokrotnie wzywałem do zaprzestania prześladowań, ale niestety te działania nie przyniosły rezultatu. Jestem zmuszony powstrzymać molestowanie seksualne" - napisano w mediach społecznościowych polityka.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się również kobieta, której roznegliżowane zdjęcia pojawiły się we wpisach Suskiego. Ten profil najprawdopodobniej również został zhakowany. "Marku, jeśli w ciągu dwóch godzin nie usuniesz poniższych wpisów oraz nie przeprosisz mnie publicznie, opublikuję intymne zdjęcia, które od ciebie otrzymywałam, a także propozycje o charakterze seksualnym" - napisano w odpowiedzi.

Konto polityka PiS zhakowane. To nie pierwszy raz

Rzecznika PiS Anita Czerwińska potwierdziła, że doszło do włamania na konto Suskiego, a wpisy nie są jego autorstwa. "Sprawa jest wyjaśniana" - dodała. To kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. Ofiarą hakerów padła m.in. wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Machałek oraz radny sejmiku lubuskiego z PiS Marek Surmacz. Dostęp do konta tracili wcześniej również Marlena Maląg, Joanna Borowiak, Arkadiusz Czartoryski, Marcin Duszek czy Andrzej Melak.