Marcin Duszek uniknie kary? PiS komentuje "atak hakerski" na konto posła

Na prywatnym profilu Marcina Duszka pojawiło się zdjęcie posła z tajemniczą kobietą . "Poznajcie tę ślicznotkę! Izabela będzie moją nową sekretarką. Udowodniła już swój profesjonalizm i będzie moją prawą ręką we wszystkich sprawach. Moi koledzy posłowie będą zazdrościć" - można było przeczytać jeszcze w czwartek wieczorem na Facebooku.

- Przecenia pan nieco wpływy PiS (…). Facebook to amerykańska korporacja, która nie zawsze odpowiada na wezwania organów innych państw, muszą one wtedy kierować do USA wnioski o pomoc prawną - konkluduje Radosław Fogiel.