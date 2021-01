20 lat PO. Andrzej Olechowski: partia nie ma pomysłu na Polskę

- Fakt, że uczestniczyłem w założeniu Platformy, zaliczam do najważniejszych swoich osiągnięć życiowych. Pozostaję przekonany, że była to - i jest nadal - cenna instytucja w polskiej polityce - mówi Andrzej Olechowski. Emerytowany polityk diagnozuje największą bolączkę trawiącą największą partię opozycyjną w Polsce.

- Platforma Obywatelska nigdy nie wzięła się za ważne komponenty dobrobytu Polaków i stanu państwa (…). Partia nie ma pomysłu, gdzie i jak pociągnąć Polskę do przodu, nie ma pomysłu na Polskę (po rządach PiS - przyp. red.) - przyznaje Olechowski.

I na pytanie, czy jeśli po stronie opozycji nic się nie zmieni, to PiS wygra kolejne wybory, odpowiada: "Zdecydowanie".

Zobacz też: Zbigniew Ziobro w grupie 1. szczepień na COVID-19? Michał Dworczyk: nie wiem

Jednocześnie Andrzej Olechowski uznaje, że jego zdaniem ta formacja jest gotowa do rządzenia.

- Ma wiele osób, które mają potrzebne doświadczenie i mogłyby wziąć odpowiedzialność za rządowe resorty. Ale nie jestem pewien, czy są w stanie spełnić potrzeby Polaków i państwa - dodaje Olechowski. Przyznaje też, że partia ma problem z przekazem do swoich wyborców.

- To (co mówią) to są często interesujące detale, krytyczne uwagi pod adresem PiS, ale brak jest ogólnego wskazania, jak PO zamierza naprawić państwo i stosunki społeczne - diagnozuje Olechowski.