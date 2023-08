14. emerytura. Ile wyniesie? Jest potwierdzenie z rządu

Kiedy 14 emerytura 2023? Minister zdradza termin

O wypłatę 14 emerytury została zapytana również Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdziła, że "czternastka" w 2023 roku wyniesie 2200 złotych netto. Jak dodała, rząd planuje wypłatę czternastej emerytury we wrześniu. - Niebawem ukaże się stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie - dodała. Dodatkowe środki trafią na konta seniorów w tym samym terminie, co renty i emerytury zasadnicze. Uprawnieni do 14. emerytury nie będą musieli składać wniosku o jej wypłatę - świadczenie będzie przyznawane "z urzędu".