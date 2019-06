13-latka uratowała tonącą dziewczynkę. Dorośli nie reagowali

13-letnia Natalia, ryzykując własnym życiem, uratowała topiącą się 5-latkę. Nikt z dorosłych plażowiczów nie reagował. Wszyscy tylko przyglądali się dramatycznej sytuacji.

Uratowała 5-latkę od utonięcia. Tragiczny bilans wiosny nad wodą

Kąpielisko, gdzie o mało co nie doszło do tragedii, jest niestrzeżone. Sytuacji przyglądało się za to kilkoro dorosłych. Żaden z plażowiczów nie zareagował.