Fala utonięć w Polsce. RCB ponownie apeluje o rozwagę nad wodą

Statystyki po raz kolejny są bezlitosne. "W środę utopiły się kolejne 4 osoby" - alarmuje na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Według najnowszych danych policji od początku czerwca w wodzie straciło życie już 96 osób. A wakacje dopiero się rozpoczęły.

Sezon wakacyjny nad wodą w tym roku zaczął się wyjątkowo niebezpiecznie. Zaledwie w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego zginęło 17 osób. Nadal najczętszą przyczyną utonięć jest wchodznie do wody pod wpływem alkoholu oraz pływanie w miejsach niestrzeżonych.

Z tego powodu RCB przypomina o głównych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. "Nie powinno się m.in. wchodzić do akwenu pod wpływem alkoholu, skakać do wody w nieznanych miejscach i wbiegać do niej rozgrzanym, a także wypływać na materacu daleko od brzegu" - przypomina instytucja.