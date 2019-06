Troje dzieci utonęło w Darłowie. Tragedia, która niczego nie nauczyła

Zuzia, Kacper i Kamil - troje rodzeństwa utonęło w Darłowie. Mimo zakazu kąpieli i nowych znaków ostrzegawczych ludzie nadal wchodzą tam do wody i narażają życie. Ratownicy są bezradni. – Są jednostki, które nie mogą zrozumieć, że to niebezpieczne – mówi Sylwester Kowalski, szef ratowników z Darłowa.

- Jest duża poprawa w kwestii znaków ostrzegawczych na plaży, zwłaszcza w miejscu, gdzie doszło do tragedii. Stanęło co najmniej siedem nowych znaków i tablic z informacjami o zakazie kąpieli i o tym, że plaża jest niestrzeżona – mówi Sylwester Kowalski.

Tyle że plażowicze nie zawsze respektują zakazy. – Jestem tu kilka dni i już widzę, że zdarzają się jednostki, które nie przyjmują do wiadomości, że tu nie wolno się kąpać, że ryzykują zdrowie i życie – mówi ratownik. Ludzie wchodzą do wody tuż przy budowli hydrotechnicznej, w pobliżu której zatonęły dzieci. Zdarza się, że wyzywają ratowników, którzy proszą ich o wyjście z wody w niebezpiecznym miejscu.

- Po tragedii zdarzały się osoby, które obwiniały nas za to, co się stało. Współczuję rodzicom, ale my odpowiadamy za strzeżony fragment plaży. Tam, gdzie dzieci weszły do wody, plaża była niestrzeżona. Jednak ruszyliśmy na pomoc od razu, gdy dowiedzieliśmy się, że ktoś zaginął – mówi Sylwester Kowalski.