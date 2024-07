12 zawiadomień. Głowni politycy PiS mogą zostać bez immunitetów

W czwartek po południu zostanie zaprezentowany projekt końcowego raportu komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. W programie "Tłit" WP były przewodniczący tejże komisji Dariusz Joński, obecnie europoseł poinformował, że raport jest bardzo obszerny, ma 400 stron i jest bardzo skrupulatnie napisany. Podczas programu gość programu, pokazywał plakaty z ze zdjęciami, nazwiskami oraz artykułami kodeksu karnego osób, wobec których zostanie złożone zawiadomienia. - Jarosław Kaczyński art. 231 i 165, bo to jest i zagrożenie życia i zdrowia, bo to był słynny czas pandemii, kiedy rząd zamykał nas w domach a sam kombinował jak przeprowadzić wybory - powiedział Joński. Wśród tych osób znalazł się również Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Michał Dworczyk, Artur Soboń, Mariusz Kamiński, czy Elżbieta Witek. Łącznie będzie 12 zawiadomień. - To będzie pierwszy chyba taki moment kiedy może się pojawić po naszym wniosku do prokuratury, uchylenie immunitetów głównych polityków PiS-u - stwierdził Joński.