12. rocznica Smoleńska. Zastanawiające słowa Dudy o przyczynach katastrofy

- Tym, co zostawił nam pan prezydent Lech Kaczyński, tym co zostawili nam wszyscy oni - wielcy polscy patrioci, którzy wtedy lecieli upamiętnić naszych oficerów, z całą pewnością, poza codzienną pracą dla Rzeczypospolitej i naszym obowiązkiem rozwijania ojczyzny (...), jest to, żeby nigdy nie nastąpiło to: "a potem mój kraj Polska" To jest nasze wielkie zobowiązanie i o tym zawsze musimy pamiętać - zaznaczył Andrzej Duda.