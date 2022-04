Szefowa Komisji Europejskiej w Polsce

Kampania "Stand Up For Ukraine" - zainicjowana przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen - jest odpowiedzią na apel o wsparcie wystosowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jej celem jest zebranie środków finansowych dla osób przesiedlonych w Ukrainie oraz dla uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju.