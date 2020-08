12-latek nakręcił film o Bitwie Warszawskiej i napisał do Mateusza Morawieckiego. Premier odpowiedział: Róbcie swoje

12-letni Gabriel Wójtowicz napisał do Mateusza Morawieckiego wiadomość na Facebooku, w której poprosił go o pozostawienie "like'a" pod jego filmem opowiadającym o okolicznościach i wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską, nazywaną też "Cudem nad Wisłą". W br. ma miejsce setna rocznica historycznego zwycięstwa Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną.

"Kochani, napisał do mnie 12-letni Gabriel Wójtowicz, który poprosił o "łapkę w górę" dla swojego filmu. Odwiedza w nim miejsca związane z Bitwą Warszawską, opowiada ich historię i składa osobisty hołd bohaterom tamtych wydarzeń" - rozpoczyna swój wpis szef rządu.

Dalej premier tłumaczy powody, dla których postanowił udostępnić nagranie 12-letniego chłopca. Jak przekonuje, zrobił to z szacunku do wszystkich osób, które szerzą na co dzień wiedzę o polskiej historii.