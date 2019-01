12 chłopców uwięzionych w tajlandzkiej jaskini. Szczegóły akcji ratunkowej

Członkowie drużyny piłkarskiej i ich trener zostali uwięzieni w jaskini Tham Luang na przełomie czerwca i lipca 2018 r. Po kilku miesiącach na jaw wyszły nowe detale związane z brawurową operacją.

Chłopcy z drużyny piłkarskiej "Dzikie Dziki" oraz ich trener zostali uwięzieni w jaskini Tham Luang 23 czerwca 2018 r. Do groty weszli, aby schronić się przed deszczem. Szybko wzbierająca woda odcięła im drogę ucieczki. Nastolatkowie zostali odnalezieni dopiero po 9 dniach poszukiwań. Łącznie, zanim zostali uratowani, pod ziemią spędzili 17 dni.

Po kilku miesiącach na jaw wyszły szczegóły spektakularnej akcji służb. Wiadomości, które docierały także do opinii publicznej, miała za zadanie uspokoić rodziny uwięzionych. Po tym, jak służby dotarły do zawodników "Wild Boars", członkowie jednostki SEALS uczyli ich w jaki sposób pokonać rutynę. Chłopcy wbrew, początkowym opiniom, nie byli przywiązani liną do ratowników - podaje dailymail.co.uk.