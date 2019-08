11 wiceprezydentów czekało na zaplanowaną rozmowę z szefem MEN. Nie przyszedł

- To błąd sekretariatu - tłumaczył podczas konferencji swoją nieobecność na spotkaniu z wiceprezydentami miast Dariusz Piontkowski. Szef MEN miał z nimi porozmawiać na temat podwyżek dla nauczycieli. Samorządy obawiają się, że na ten cel zabezpieczono zbyt mało pieniędzy.

Do spotkania jednak nie doszło. Wiceprezydenci czekali 20 min, ale nikt się nie pojawił. Piontkowski na konferencji odniósł się do tej sytuacji i wyjaśnił, że to "błąd sekretariatu". Przeprosił i chciał, by samorządowcy na niego poczekali w ministerstwie.