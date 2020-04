WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze turystyka + 2 michał dworczyktłit 41 min. temu 1000 zł w bonach na turystykę. Michał Dworczyk komentuje 1000 zł w bonach na turystykę - takie plany zdradziła w Radiu Maryja minister Jadwiga Emilewicz. - Jest to zapewne jeden z pomysłów, które... Rozwiń pani minister Jadwiga emilewicz po … Rozwiń Transkrypcja: pani minister Jadwiga emilewicz powiedziała w Radiu Maryja wczoraj że pracujemy nad programem 1000 plus jak wyjaśniła Bony o wartości 1000 zł Można by wydać na wycieczkę czy inne związane z turystyką już w tej chwili pracujemy z Polską Organizacją Turystyczną na takim programem 1000 plus tak powiedziała pani minister emilewicz A co to jest za pomysł czy jest w ogóle taki pomysł i jak pan się do tego od jest to zapewne jeden z pomysłów które są opracowywane i analizowane w ministerstwie rozwoju ja szczegółów tej konkretnej Propozycji nie znam natomiast jest oczywistym że powinno powstawać jak najwięcej takich propozycji I rozwiązań dla branż które zostały najbardziej dotknięte i będą najbardziej dotknięte przez rozpoczynający się kryzys branża Turystyczna i jest bez wątpienia bardzo istotna w Polsce jeśli chodzi o gałąź gospodarki i bez wątpienia niestety ona będzie jedną z tych bardziej dotkniętych kryzysem podobnie jak zostaną dotknięciu przewoźnicy czy czy firmy z innych sektorów kancelaria prezesa Rady Ministrów szczegół Henryk to nie znaczy pytanie Czy premier go zna tak jak powiedziałem nie wiem Na jakim etapie jest ten projekt w tej chwili każdy z resortów dostał od pana premiera polecenie przygotowywania propozycji w tych obszarach które nadzoruje które następnie będą dyskutowane w różnych oczywiście konfiguracjach ale ostatecznie w trakcie posiedzenia Rady Ministrów i na znaczna część z nich znajdzie potem swoje odzwierciedlenie w różnych rządowych programów oni niż szef psl-u i kandydat na prezydenta Władysław kosiniak-kamysz dzisiaj że PESEL złoży kolejny projekt tarczy antykryzysowej ale powiedział Również ciekawą rzecz że należałoby się wstrzymać z zakupem f-35 czy zrezygnować z budowy Centralnego portu komunikacyjnego Czy to są dobre pomysły ze strony pana prezesa PSL i w ogóle czy możliwe do realizacji czy wy się wstrzymać też pytam pana jaką wiceministra byłego Obrony Narodowej czy w ogóle zakupów s35 jest rozsądne jest słuszne i jest możliwe Odpowiadając na pierwszą część Pańskiego pytania My oczywiście chętnie pochyli my się i będziemy rozmawiać nad każdą propozycję która może pomóc Polakom przebrnąć przez te trudne czasy oczywiście też uczciwie sobie trzeba powiedzieć że nie każda propozycja może zostać zrealizowana No to jest potrzebna pewna odpowiedzialność za całość państwa za budżet natomiast rozmawiać warto o każdym Pomyślę i dowodem tego są między innymi poprawki które zgłaszała opozycja a które zostały przyjęte przez większość parlamentarną zarówno w tej ostatniej ustawię czyli tarczy antykryzysowej jak i we wcześniejszej specustawie związanych z walką z koronawirusa w piątek chyba autorstwo rozwiązania f-35 i cpk po niemiecku bo to są konkrety nas ale były też poprawki ale były też popraw były też poprawki zgłoszone przez Senat a wcześniej w ustawie w specustawie było szereg poprawek zgłoszonych bezpośrednio w prominentnych działaczy klubu Platformy Obywatelskiej w związku z tym naprawdę jest aż dużo aż za dużo dowodów na to że w tej trudnej sytuacji rząd wykazuje i więc Planetarna wykazują dobrą wolę i chęć dialogu natomiast też liczymy na pewną odpowiedzialność naszych partnerów politycznych z opozycji liczymy na będą wykorzystywali tej sytuacji sytuacji kryzysu do zgłaszania różnych populistycznych pomysłów które po prostu nie są możliwe do z takimi populacjami pomysł na szybki chłodnik 35 i cpk budowa cpk Nie ja tego ja tego nie powiedziałem bo oczywiście Nad każdą propozycją warto rozmawiać Aczkolwiek jeśli chodzi o zablokowanie programu model polskich sił zbrojnych to ja na pewno nie mógłbym się zgodzić z takimi pomysłami bezpieczeństwo Polski jest uzależnione od silnej armii od Sił Zbrojnych które muszą być konsekwentnie modernizowane każdy z takich dużych programów zbrojeniowych a pozyskanie samolot tej generacji to jest bardzo duże wieloletni program zbrojeniowy wymaga czasu i zawieszanie takich programów nie byłoby dobrym rozwiązaniem No oczywiście dzisiaj nie stanie powiedzieć co będzie za tydzień 2 miesiąc czy 3 miesiące natomiast na pewno będziemy wykazywali się skrajną determinacją do tego żeby w tych strategii projekt a która rozpoczęliśmy realizować Czy to w zakresie modernizacji polskich sił zbrojnych czy to w zakresie programów solidarnościowych czy prorozwojowych te programy zostały zachowane