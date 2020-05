1000 zł na wakacje. Dla kogo bon turystyczny?

1000 zł na wakacje to rządowy pomysł, który ma wesprzeć polską branżę turystyczną w czasie pandemii koronawirusa. Według pierwszy założeń, osoby zatrudnione na umowę o pracę , których pensja nie przekracza 5,2 tysiąca złotych brutto miesięcznie, miały otrzymać bon turystyczny.

Taki plan rządowy, który jako pierwsza przedstawiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, jest już jednak nieaktualny. Według najnowszych informacji, bon turystyczny 1000+ albo zostanie zmieniony i dostaną go osoby zarabiające do 4 tys. zł brutto na umowę o pracę, albo nie będzie go wcale. Trwają na ten temat trudne rozmowy w partii rządzącej.