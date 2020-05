1000 zł na wakacje. Bon turystyczny 1000+ to będzie prawdziwa rewolucja

Bon turystyczny 1000+

Nowy program "Bon turystyczny 1000+" przyniósłby wymierne korzyści dla gospodarki, jak i dla samych obywateli

Bon turystyczny 1000+ w wielu przypadkach umożliwi Polakom wyjazd na urlop , który od lat odkładali ze względu na finanse. Bon 1000+ wesprze też tych, którzy po wielu tygodniach strachu przed koronawirusem, jak i stresu związanego z kryzysem gospodarczym, będą chcieli choć na chwilę odpocząć. I na koniec - 1000 zł na wakacje to także forma pomocy dla całej polskiej branży turystycznej. Warunkiem otrzymania bonu 1000+ będzie bowiem wykorzystanie go na wakacje w Polsce .

Kto dostanie 1000 zł na wakacje?

Program " Bon turystyczny 1000+ " jest na razie w fazie projektu, ale jak zakłada rząd, mógłby ruszyć jeszcze w tym roku. W 90 proc. byłby finansowany przez państwo, natomiast w 10 proc. - przez pracodawców. Docelowo całość wartości bonu 1000+ trafiłaby natomiast m.in. do polskich przedsiębiorców, prowadzących działalność w sektorze turystycznym.

1000 zł na wakacje przekazywane byłoby w formie bonu

Osoby uprawnione do otrzymania bonu 1000+, nie dostawałyby gotówki do ręki, ale coś na kształt przedpłaconej karty. Zgromadzone na niej 1000 zł trzeba byłoby wydać na wakacje w Polsce.

Na co można byłoby wydać bon turystyczny 1000+? Przede wszystkim można byłoby go wykorzystać np. na opłacenie noclegu w górskim lub nadmorskim pensjonacie, wykupienie wycieczki krajoznawczej po Polsce, zapłacenie wstępu do muzeum itd. Kwotę 1000 zł na wakacje można byłoby wydać na bardzo wiele sposobów, jednak tylko w Polsce. O szczegółach rząd poinformuje, gdy program "Bon turystyczny 1000+" wejdzie w życie.