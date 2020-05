Bon turystyczny. Komu będzie przysługiwać 1000 zł na wakacje? Kiedy ruszą wypłaty?

Rząd pracuje nad nowym programem o nazwie "Bon turystyczny 1000+"

Mógłby on wejść w życie jeszcze w tym roku, co oznacza że już w najbliższych miesiącach Polacy otrzymaliby 1000 zł na wakacje. Jak przekazała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, świadczenie to byłoby przekazywane w formie bonu (przedpłaconej karty), a nie w formie gotówkowej. Warunkiem skorzystania z bonu turystycznego byłoby wykorzystanie go na wakacje w kraju, czyli np. wynajęcie domku w górach lub nad polskim morzem, wypożyczenie łódki lub rowerka wodnego, opłacenie przewodnika krajowego lub zakup biletu wstępu do muzeum czy galerii sztuki.