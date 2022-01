100 tysięcy zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. "Możemy tylko milczeć"

Najnowsze dane są przerażające. Właśnie została przekroczona liczba 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Jest tak źle, że biorąc pod uwagę cały okres pandemii, Polska jest w czołówce Europy, jeśli chodzi o średni odsetek nadmiarowych zgonów. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. - To jest tak, jakby miasto zniknęło z powierzchni ziemi. To jest liczba, przy której możemy smutno milczeć - zauważa dr Tomasz Karauda z oddziału chorób płuc USK w Łodzi. Najbardziej przerażający obraz tej tragedii widać na polskich cmentarzach, gdzie lawinowo przybywa nowych grobów. Zauważają to przedstawiciele branży pogrzebowej. Kto odpowiada za tak wiele zgonów w Polsce? M.in. o tym w materiale wideo.