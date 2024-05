100 strażaków walczy z ogniem. Gigantyczny pożar złomowiska

Walka z ogniem zajmie wiele godzin. Strażacy muszą rozbierać palące się złomowisko i przelewać je środkiem gaśniczym. jak wyjaśnił w rozmowie z Wirtualną Polską mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, wynika to ze sposobu składowania odpadów. - Są to metalowe odpady składowane do wysokości około 10 metrów. Musimy rozbierać je warstwa po warstwie i zalewać środkiem gaśniczym, żeby mówić w ogóle o ugaszeniu pożaru - podkreślił rzecznik lubuskiej straży pożarnej.